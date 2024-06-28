В Совфеде сравнили дебаты в США с «Домом-2» Сенатор Климов: дебаты Байдена и Трампа напоминают американскую версию «Дома-2»

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Дебаты между нынешним президентом США Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, также претендующим на высший руководящий пост в стране, напоминают сюжет из американской версии реалити-шоу под условным названием «Дом-2», заявил NEWS.ru сенатор Андрей Климов. По его словам, все высказывания политиков направлены на то, чтобы получить как можно больше голосов избирателей на предстоящих выборах.

Климов подчеркнул, что анализировать стоит не заявления лидеров демократов и республиканцев, а инициативы, зафиксированные в американских документах. Например, внимание следует обратить на закон PL 115-44, в котором Россия впервые на официальном уровне была обозначена как противник США.

Например, существует федеральный закон США PL 115-44, подписанный Байденом. Будучи президентом, он его подписал 3 августа 2017 года. В этом законе наша страна впервые официально обозначена как противник Америки, с указанием для НАТО, Европейского союза и даже ОБСЕ принять все необходимые меры для нашего сдерживания, — пояснил он.

Сенатор добавил, что ситуация в данной сфере не изменилась, ведь закон по-прежнему является действующим. При этом, кто бы ни победил на выборах, он будет обязан следовать этому закону. В завершение Климов отметил, что в России осознают все риски и действуют в соответствии с российскими национальными интересами и потенциальными угрозами.

Ранее американский миллиардер Илон Маск, комментируя дебаты Байдена и Трампа, заявил, что их победителем стали интернет-мемы. Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания.