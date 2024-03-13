В Совфеде ответили на попытку демократов уличить Трампа в связи с Россией Пушков заявил о проблемах демократов после слов Клинтон о связях Трампа с РФ

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global look Press

Дональд Трамп

Попытки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон внушить общественности, что голосование за бывшего лидера страны Дональда Трампа приравнивается к решению отдать свой голос в пользу президента России Владимира Путина, вызывают отторжение даже среди недемократической части электората, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, этот прием, который использовался еще в 2016 году, может сыграть против демократов на выборах.

Во-первых, по последнему опросу социологической службы YouGov, отношение в США к Владимиру Путину как политическому лидеру заметно улучшилось: с 15% в 2021 году до 25% в начале 2024-го. Таким образом, четверть американцев Путиным не запугать, причем после интервью с Такером Карлсоном эта цифра могла возрасти, — написал Пушков.

Он отметил, что Трампа долгое время пытались обвинить в связях с Кремлем, но доказать это так и не удалось. По мнению Пушкова, такая схема использовалась для дискредитации главного кандидата от республиканцев с попыткой дальнейшего усиления давления на него. Сенатор добавил, что повторение данного приема может осложнить позиции демократов, поскольку этот излюбленный тезис не популярен даже среди сторонников республиканцев.

Ранее в ЕС задумались о том, как решать вопросы помощи Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как напомнил член парламента Франции Алексис Джолли, экс-президент США не раз заявлял о готовности прекратить украинский конфликт и поставки оружия Киеву.