В Совфеде отреагировали на слова Трампа об ударах по Москве Сенатор Перминов: слова Трампа о начале СВО не имеют отношения к политике

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Дональд Трамп

Слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что США стали бы бомбить Москву, если бы он на момент начала СВО находился на посту главы государства, не имеют никакого отношения к реальной политике, заявил сенатор Сергей Перминов. По его словам, заявление нацелено на спонсоров.

Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое, — пояснил он.

Трамп заявил, что США применили бы силу в отношении России, а также в отношении Китая в случае начала военной операции на Тайване. По его словам, это такой ответ американской стороны последовал бы, если бы в момент этих действий он занимал бы должность президента.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Трампа, отметил, что подобные утверждения удивляют. Как уточнил парламентарий, многие политики на Западе и в США делают порой абсурдные и противоречивые заявления.

До этого профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго выразил уверенность, что отношения США и Китая ухудшаться, если Трамп победит на выборах. По его мнению, бывший американский президент в случае своего переизбрания может возобновить характерную для него политику в отношении китайского государства.