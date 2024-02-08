В Совфеде объяснили нежелание США и ЕС финансировать помощь Украине Сенатор Бондарев: США и ЕС осознали нецелесообразность оказания помощи Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

Политики в США, лоббирующие идею военной поддержки Украины, не считаются с интересами третьих стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, они пытаются перекинуть эти расходы на ЕС из-за их нецелесообразности.

У американцев масса нерешенных проблем, требующих финансовых вливаний. Поэтому они стараются надавить на ЕС, чтобы уже европейцы финансировали растущие военные аппетиты Киева. Но Европа сама изрядно потрепана постоянным донорством в пользу Украины. К тому же здравые умы среди немецких, французских и других политиков континента прекрасно понимают, что помощь Украине бессмысленна, — считает сенатор.

Впрочем, это не единственная проблема Киева, полагает Бондарев. Так, после провала контрнаступления моральный дух ВСУ оказался подорван. Несмотря на то что в распоряжении армии были современные образцы вооружения, украинское командование допустило целый ряд сокрушительных поражений — это не могло укрыться от внимания европейцев, уверен член Совфеда.

Войска деморализованы, наемники тоже не стремятся стать пушечным мясом, тем более разоренная Украина уже не может оплатить это достойным образом. ВСУ поставляли и артиллерийские орудия, и бронетехнику, и коптеры, и средства связи. Ракеты и авиабомбы свозились пачками. И, как говорится, не в коня корм, — напомнил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что законопроект о помощи Украине и Израилю, а также обеспечении безопасности на границе с Мексикой не прошел голосование в сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных средств в размере $118 млрд долларов, из которых $60,06 млрд предлагалось направить на поддержку Киева.

При этом газета The New York Times написала, что США рассматривают другие сценарии оказания помощи Украине. Колумнист Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из американской администрации проинформировал, что один из них предусматривает возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами, а другой заключается в том, чтобы заставить Европу нести эти расходы.