В Совбезе России рассказали о попытке США создать цифровой аналог НАТО
Замсекретаря Совета безопасности РФ Аверьянов: США пытаются создать цифровой аналог НАТО
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:05, 12 декабря 2021
Официальная резиденция президента СШАФото: imago-images.de/Global Look Press
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Развитие высоких технологий стало одной из тем проведённого президентом США Джо Байденом «Саммита за демократию», рассказал «Российской газете» первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. По его словам, скорее всего, речь идёт о попытке Вашингтона сформировать цифровой альянс, схожий с НАТО, который будет действовать согласно правилам, созданным американскими IT-гигантами.
Аверьянов добавил, что внедрение удобных для Белого дома технических стандартов станет для многих стран своеобразным пропуском в число демократических государств.
Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут «Гугл», «Эппл» или «Амазон». Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам, — уточнил он.
Ранее сообщалось, что к прошедшему в Вашингтоне 9–10 декабря «Саммиту за демократию» не были допущены Россия, Китай и ряд других стран. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, было бы честнее и правильнее, если бы США назвали свои мероприятия «Саммитом за доминирование».