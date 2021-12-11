В Совбезе России рассказали о попытке США создать цифровой аналог НАТО

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Соединённые Штаты готовят ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову уже говорили, что Вашингтон готов предпринять шаги, которые могут привести к огромным последствиям для Москвы.

Президент Джо Байден ясно сказал президенту Путину, и я ясно говорил это министру Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к...