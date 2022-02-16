США создали инфраструктуру для быстрого развёртывания войск у границ России

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете» рассказал, что Вашингтон создал инфраструктуру, которая позволяет быстро наращивать группировки войск на территории других стран, включая и те, что находятся вблизи российской границы. По некоторым сведениям, речь идёт о 900 военных объектах.

По словам Попова, Пентагон развернул и продолжает совершенствовать систему передового базирования американских войск. На данный момент она является крупнейшей в мире как по масштабам, составу привлекаемых сил, так и затратам на её содержание.

В целях обеспечения быстрого наращивания группировок войск на территории союзных иностранных государств, в том числе вблизи российской границы, созданы запасы материально-технического имущества и необходимая инфраструктура для приёма соединений и частей усиления, — указал Попов.

Как пояснил замсекретаря Совбеза, сейчас в распоряжении ВС США находится до 900 военных объектов, расположенных на территории 58 зарубежных стран.

Наиболее важные из них — это объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты. Расходы на их содержание составляют порядка $25 млрд ежегодно, — посчитал он.

Попов также акцентировал внимание на том, что, используя огромный военный бюджет, руководство США может обеспечивать своё военное присутствие во всех уголках мира, где появляется или может возникнуть экономический интерес Вашингтона.

По данным замсекретаря Совбеза, «там создаются очаги политического и военного напряжения, что позволяет Соединённым Штатам поддерживать необходимый уровень управляемости в подконтрольных регионах», претендовать на определённые экономические преференции с этих территорий.

Ранее Попов сообщил, что США хотят оспорить законные права России в Арктике, а также получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Северному морскому пути. По его словам, для этих целей Вашингтон принял арктические военные стратегии.