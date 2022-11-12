Пользователи Twitter пригрозили Байдену пощечиной за слова о ВС России

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских военных. По мнению одного из комментаторов, главе Белого дома необходимо дать пощечину, чтобы он «начал соображать».

Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать, — написал пользователь Сети.

Другой комментатор предположил, что для начала переговоров Украины с Россией Байдену нужно прекратить поставлять Киеву деньги и оружие.

Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведет переговоры с Россией и конфликт закончится, — отметил один из пользователей.

Ранее обозреватель Крис Силлицца сообщил, что граждане США не ждут выдвижения Байдена на второй срок. В своей оценке ситуации он сослался на данные опросов, согласно которым против повторного выдвижения Байдена в президенты высказалось подавляющее большинство сторонников республиканцев и более трети — демократов.