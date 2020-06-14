В снесённой статуе рабовладельца в США нашли спрятанный в 1936 году бурбон

https://static.news.ru/photo/cd4231b6-ae4f-11ea-8797-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Рабочие, которые демонтировали статую президента рабовладельческого Юга времён гражданской войны Джефферсона Дэвиса из Капитолия в штате Кентукки (США), нашли внутри монумента спрятанную в 1936 году бутылку бурбона.

Как сообщает New York Post, кроме бутылки бурбона Glenmore Kentucky в статуе находилась газета State Journal от того дня, когда памятник был установлен, — 20 октября 1936 года.

Дэвис являлся первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки (КША).

Ранее консультативная комиссия по исторической собственности штата проголосовала за демонтаж статуи. На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции по всем штатам начался стихийный снос памятников рабовладельцам.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, участники протестных акций против расизма и насилия со стороны полиции в Новом Орлеане снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи.