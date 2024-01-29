В «Симпсонах» нашли предсказание о Техасе В мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание о независимом Техасе

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В американском интернете обратили внимание на эпизод популярного анимационного сериала «Симпсоны», где упоминается «Независимая республика Техас». Этот момент можно найти в девятом эпизоде 23-го сезона, который вышел в эфир в 2011 году под названием «Праздники минувшего будущего», отметили пользователи Twitter (X).

События разворачиваются в будущем, где один из персонажей, будучи беременной, не может воспользоваться телепортом из-за своего положения. В этом эпизоде два других персонажа успешно используют телепорт, и одним из мест назначения оказывается «Независимая республика Техас». Пользователи социальных сетей из США отметили это как еще одно «предсказание» от создателей сериала.

Ранее фанаты сериала уже обращали внимание на способность мультсериала предсказывать будущее. Так, например, в 2000 году в одном из эпизодов Дональд Трамп стал президентом США. В 1993 году в другой серии рассказали об эпидемии вируса, который проник в США вместе с посылками из Азии, в чем многие узнали пандемию коронавируса. А в одной из серии 17-го сезона, Гомер Симпсон задохнулся в батискафе на глубине океана, что многим напомнило трагедию с «Титаном».

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.