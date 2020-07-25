В Сиэтле задержали 45 участников акций протеста

https://static.news.ru/photo/99d07450-cf15-11ea-9ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emily Molli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории американского города Сиэтл в ходе акций протеста, переросших в беспорядки, задержаны на данный момент по меньшей мере 45 человек. Об этом 26 июля сообщила местная полиция.

Ранее в СМИ появилась информация о 25 задержанных.

За время митингов пострадал 21 полицейский. До этого было известно только о трёх правоохранителях, получивших повреждения.

Городские власти объявили, что происходящее на улицах — это мятеж. Такое решение было принято после того, как бунтовщики подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников. Кроме того, участники беспорядков пытались взорвать стены участка полиции.

О задержанных полиция сообщила в Twitter.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп отправил в Сиэтл дополнительные силы для борьбы с преступностью.

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив территорию «автономной зоной». Полицейским приказали покинуть район, чтобы снизить напряжённость.

Как писал NEWS.ru, в США федеральный судья заблокировал закон Сиэтла, согласно которому полиция не имеет права использовать слезоточивый газ на фоне вспыхнувших в городе беспорядков.