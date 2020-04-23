В штате Нью-Йорк смертность от коронавируса продолжает снижаться

https://static.news.ru/photo/fcf86518-8584-11ea-a798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 438, а за день до этого от заболевания, вызванного инфекцией, скончались 474 человека. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

Число скончавшихся безумно трагично — 438. Это число не снижается так быстро, как нам бы хотелось, — цитирует РИА Новости чиновника.

По его словам, уровень госпитализации также снижается, при этом количество новых случаев коронавируса остаётся примерно на прежнем уровне.

Куомо продемонстрировал график, на котором показано, что общее число госпитализированных на 22 апреля составило 15021, а за день до этого показатель составлял 15599.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев.Инициативу градоначальника сочли абсурдной, учитывая сложившуюся на данный момент эпидемиологическую ситуацию. Так, ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что проведение парада в Нью-Йорке — это «одна из самых глупых идей», о которых он когда-либо слышал.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.