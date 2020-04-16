В штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки умерли 606 человек

https://static.news.ru/photo/8a0d25e0-8000-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк за сутки составило 606 человек. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Хорошие новости в том, что мы можем контролировать распространение. Плохая новость — вчера 606 человек скончались от этой болезни, — заявил Куомо.

Число госпитализированных за сутки снизилось и составило 1996 человек. По словам губернатора, увеличилось число пациентов, которые больше не нуждаются в ИВЛ. Куомо подчеркнул, что общее число госпитализированных снизилось с 18 335 до 17 735.

NEWS.ru писал, что быстрое распространение COVID-19 в Нью-Йорке связано с высокой плотностью населения. Такого мнения придерживается теледоктор Елена Малышева. Население Нью-Йорка составляет восемь миллионов человек. Люди не сидят дома, а разносят инфекцию, подчеркнула Малышева.

Сейчас США занимают первое место по числу заболевших и умерших. Так, от вируса скончались более 31 тысячи человек, заболели 640 291.

Всего в мире число случаев заражения составляет более 2 млн, умерли более 137 тысяч, излечились 516 тысяч.