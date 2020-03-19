https://static.news.ru/photo/a7e9b138-6a01-11ea-b6c7-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © News_Executive/ twitter.com/Global Look Press

Компании в штате Нью-Йорк обязаны перевести на удалённую работу 75% сотрудников. Такое решение принял губернатор штата Эндрю Куомо.

Я ужесточаю меры по сравнению с требованиями, существовавшими накануне. На рабочих местах может находиться не более 25% от общей численности персонала компаний, — заявил Куомо на конференции в Олбани.

Губернатор вновь опроверг информацию о введении в городе Нью-Йорк чрезвычайного положения.

Никаких планов введения карантина в Нью-Йорке нет, — подчеркнул губернатор, сообщает ТАСС.

Куомо дал интервью телекомпании NBC, в котором заявил, что страх и паника является наиболее острой проблемой, чем вирус. Он подчеркнул, что власти знают, что нужно делать в связи с пандемией, но страх и паника могут выйти из-под контроля.

Мы здесь в Нью-Йорке должны относиться к происходящему, как к войне. У нас возникла ситуация. похожая на ситуацию после терактов 11 сентября, — подчеркнул Куомо.

Всего в США болезнь диагностировали у 10 755 человек, умерли — 154 человека, выздоровели — 106. Болезнь зарегистрирована во всех 50 штатах США.

NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп высказал надежду, что победа над пандемией COVID-19 наступит очень скоро.

В мире коронавирусом заразились 219 583 человек, 8 928 — умерли, 84 801 — поправились.