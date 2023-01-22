В штате Джорджия полиция пресекла беспорядки из-за убийства активиста Шесть человек задержаны в Атланте во время погромов из-за очередного полицейского убийства

Фото: atlantapd.org

Шесть человек были арестованы во время погромов в городе Атланта штата Джорджия в связи с убийством активиста полицейскими, сообщает CNN со ссылкой на местные власти. Протестная акция началась в ответ на убийство общественника, выступившего против строительства большого полицейского учебного центра в центре города на месте лесного массива. 26-летний Мануэль Эстебан Паес Теран был смертельно ранен в среду во время очередной акции протеста. В полиции утверждали, что молодой человек был вооружен. На кадрах из социальных сетей видно, как горит полицейский автомобиль в центре города, а на другом видео показаны разбитые окна в банке Wells Fargo.

Мое сообщение для тех, кто стремится продолжать этот тип преступного поведения простое: мы вас найдем и арестуем, и вы будете привлечены к ответственности, — сказал мэр Атланты Андре Диккенс во время пресс-конференции.

Также он добавил, что многие из арестованных «даже не живут в Атланте или в штате Джорджия», а у некоторых были обнаружены «взрывчатые вещества». Имя силовика, который открыл огонь в сторону активиста, раскрывать не стали.

Противники решения властей до начала уличных протестов месяцами располагались лагерем в районе, площадь которого была отдана под застройку.

Активисты, связанные с движениями, протестующими против объекта, заявили, что Теран был экологическим активистом. Мать погибшего заявила журналистам, что чувствует злобу и бессилие в связи с произошедшим. Она отметила, что не знала, что у ее сына был пистолет, но «если он и был, то для защиты от животных в лесу».

Ранее шефа полиции Вашингтона Том Менгер сообщил, что в США существенно улучшена система реагирования на массовые беспорядки после бунта, затронувшего здание Капитолия. Составлены детальные требования по проработке плана действий на случай инцидентов при демонстрациях, налажено взаимодействие с другими правоохранительными органами и усилено разведывательная составляющая в работе полицейских.