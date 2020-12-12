В США зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

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В США за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 231 775 американцев.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Прежний рекорд был зафиксирован 5 декабря, когда за сутки заразились более 227 тыс. человек.

Кроме того, за эти сутки в Штатах скончались 3309 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом. По данным университета, с начала пандемии в США было выявлено более 15,8 млн случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 6 млн пациентов. Жертвами пандемии стали более 295 тыс. человек.

В России за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 28 137 жителей страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 2 625 848 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что вакцинация населения США от коронавируса начнётся в ближайшие 24 часа. По словам американского лидера, поставки препаратов в пункты вакцинации уже начались.