В США ужаснулись российскому термобарическому оружию

https://static.news.ru/photo/0440b0a4-c48c-11eb-b708-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Американский публицист Марк Эпископос ужаснулся возможностям российской тяжёлой огнемётной системы залпового огня. Об этом он написал в материале The National Interest.

По словам автора, с момента принятия на вооружение ТОС-1 прошло уже много лет. Однако именно этот огнемёт по-прежнему можно считать одним из наиболее смертоносных неядерных вооружений в рамках быстро растущего арсенала России. В первую очередь публицист обратил внимание на устройство боеприпаса объёмного взрыва, состоящее из двух компонентов. В ходе действия химическое вещество распыляется в воздухе, в результате чего возникает ударная волна большого радиуса.

Данная система предназначена для огневой поддержки пехоты и бронетехники. Оружие этого типа наиболее эффективно в закрытом пространстве, оно способно разрушать укрепления противника на большой площади и за короткий срок. И смерть от его залпа крайне неприятна, — написал Эпископос.

Ранее публицист говорил, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире и это «должно вселять ужас» в участников НАТО. Он отметил широкую модернизацию Вооружённых сил РФ. Москва в настоящее время имеет от трёх до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия, считает автор. По его словам, это и боеголовки, оставшиеся от Советского Союза, и новые мощные системы вооружений, которые разработаны в последние годы.