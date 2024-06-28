В штабе Байдена высказались по поводу его участия в выборах после дебатов Штаб Байдена: президент не выйдет из предвыборной гонки после фиаско на дебатах

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер. Так он прокомментировал слухи о том, что демократы в США уже активно обсуждают его замену, передает издание Hill.

Конечно, он не выходит из гонки, — заверил Шустер.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком отметил, что члены Демократической партии вынудят Джо Байдена покинуть пост президента Соединенных Штатов после дебатов с Дональдом Трампом. Он добавил, что американского лидера не нужно жалеть, поскольку, проснувшись, «он не вспомнит» прения.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.

Кроме того, источник из окружения американского лидера сообщил изданию Axios, что Джо Байден проиграл на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен. Инсайдер пояснил, что из-за этого Байден обращал внимание даже на незначительные детали.