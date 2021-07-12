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В школе в Северной Каролине произошла стрельба

21:54, 01 сентября 2021
В школе в Северной Каролине произошла стрельба Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com
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В школе американского города Уинстон-Салем, штат Северная Каролина, произошла стрельба. В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов в своём Twitter.

Школа Маунт-Табор оцеплена, на территории школы произошла стрельба <...>. Мы проводим расследование произошедшего, — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается о том, что один из учеников получил ранение, все остальные школьники находятся в безопасности.

Информация о новых выстрелах и других пострадавших отсутствует.

Телеканал NBC сообщил, что полиция проверяет все помещения в здании. Данных о задержании подозреваемых пока нет.

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