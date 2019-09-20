https://static.news.ru/photo/b274fb5e-dba8-11e9-ba8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim1337/Wikimedia Commons

В YouTube запущена трансляция «штурма» «Зоны 51» в американском штате Невада, где расположена военная база американских ВВС, на которой разрабатываются и испытываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Участники надеются увидеть в этой зоне НЛО и пришельцев из космоса.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, «штурм» начнётся в 12:00 (22:00 мск) 20 сентября и будет идти в течение двух дней.

21-летний Метти Роберс придумал мероприятие в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян, — пишет Los Angeles Times.

Но многие его поддержали, в общей сложности, количество просмотров его страницы достигло 2 млн. После общения с ФБР парень решил просто организовать музыкальный фестиваль в ближайшем к «Зоне 51» городе Рэйчел. Однако в область «Зоны 51» уже прибыли полицейские и пожарные, которые будут оставаться там до окончания мероприятия, а воздушное пространство над этой территорией объявили закрытым на неделю.

Как писал News.ru, более полумиллиона человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы в Неваде.

«Зона 51» долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над пришельцами. Настоящее назначение этой базы неизвестно. Власти США признали её существование лишь в 2013 году.