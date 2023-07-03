В Сети появились фотографии, где сын Байдена принимает наркотики в машине

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Газета New York Post опубликовала фотографии с ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера, где он принимает наркотики за рулем машины. На одном фото, Байден-младший употребляет запрещенные вещества, проезжая через жилой район в Арлингтоне в штате Вирджиния. На другом снимке он показывает приборную панель своего автомобиля Porshe, на которой показана его скорость — 172 мили в час (276 километров в час).

Издание напомнило, что ноутбук Хантера Байдена попал к агентам ФБР еще в 2019 году. На жестком диске устройства оказались интимные фото сына президента США с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними. Ноутбук передал ФБР сотрудник компьютерной мастерской, куда Байден принес гаджет на ремонт, но так его и не забрал.

По информации Минюста США, Хантер Байден ранее признал вину по двум эпизодам неуплаты налогов. По данным СМИ, сделка с Минюстом предусматривает испытательный срок без лишения свободы. Однако окончательное решение о наказании будут выносить в суде штата Делавэр.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».