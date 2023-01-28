В Сети опубликовали видео нападения на мужа Нэнси Пелоси

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Пол Пелоси

В Сети было опубликовано видео нападения на 82-летнего супруга экс-спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — Пола, кадрами поделился портал USA TODAY. Запись была сделана с нательной камеры полицейского, на ней видно, как Пол Пелоси пытается бороться с нападавшим Дэвидом ДеПейпом за молоток, однако преступнику удается перехватить его и нанести удары по голове. Позднее полиция его задержала.

Сама Нэнси Пелоси заявила, что не собирается смотреть эту запись.

Как вы знаете, сегодня произошла утечка информации. Я не слышал звонка 911. Я не слышал признания. Я не видела взлом, и я абсолютно не собираюсь видеть смертельное покушение на жизнь моего мужа, — сказала она.

Атака на Пола Пелоси произошла 28 октября 2022 в его доме в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его жена в момент нападения находилась в Вашингтоне. Напавший на мужчину 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине. Он отказался признавать себя виновным.

Позднее дочь Нэнси и Пола Александра призналась, что мать приглашала в свой дом священников для проведения обряда экзорцизма после нападения на ее мужа. По ее словам, оно стало ударом для женщины, которая чувствовала себя виноватой перед супругом.