https://static.news.ru/photo/5d49c96c-dbf2-11e9-b165-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В США начался «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события идёт на YouTube- канале LDG Station.

Сообщается, что «штурм» стартовал в 16:20 UTC (в 02:20 мск 21-го сентября) и будет идти в течение двух дней. Своё участие в нём подтвердили более 3 млн человек. Из-за этого ВВС США до 22 сентября закрыли воздушное пространство над «Зоной 51».

Как ранее писал News.ru, 21-летний Метти Роберс придумал «штурм» в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян, однако его поддержало огромное количество людей. После общения с ФБР парень решил просто организовать музыкальный фестиваль Alien Stock в ближайшем к «Зоне 51» городе.

Военная база"Зона 51″ расположена в штате Невада. По слухам, там проводятся эксперименты над инопланетянами.