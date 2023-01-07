В сеть слили данные 235 миллионов пользователей Twitter

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Хакеры сумели похитить базу данных с адресами электронной почты 235 миллионов пользователей социальной сети Twitter, передает Reuters. Это одна из крупнейших утечек в истории.

База уже выложена на нескольких хакерских сайтах. Как заявил израильский эксперт по компьютерной безопасности Алон Галь на странице своей компании Hudson Rock в Twitter, в ближайшие время стоит ждать увеличение числа случаев фишинговых атак, взломов и публикации персональных данных знаменитостей.

Ранее российская хакерская группировка RaHDit представила общественности список, содержащий данные о более чем 100 военных НАТО, оказывающих услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. По словам активистов, за атаки в киберпространстве против России ответственны именно иностранцы, в то время как украинские специалисты используются в качестве прикрытия.

Также группа RaHDit разместила данные более 400 курсантов академии Службы безопасности Украины (СБУ) и преподавателей. В общий доступ попали номера телефонов, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера и другая информация. Наряду с этим хакеры опубликовали образовательные программы академии, списки учебных групп и сведения об успеваемости отдельных курсантов.