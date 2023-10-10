В США призвали отдать Израилю средства, предназначенные для Киева В США сенатор Хоули призвал перенаправить в Израиль деньги для Украины

Фото: U.S. Air Force Photo by Airman 1st Class Cedrique Oldaker

Американский сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил о необходимости перенаправить выделяемые Украине деньги в Израиль. По его мнению, высказанному в Twitter (Х), Тель-Авив «сталкивается с экзистенциальной угрозой».

Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность объединить выделение помощи Израилю и Украине в один законопроект. Сотрудник администрации США сообщил, что таким образом Конгресс США может одобрить обе инициативы одновременно.

Отмечается, что такие меры помогут преодолеть противодействие тех законодателей, которые выступают против выделения дополнительных средств Киеву. На фоне конфликта на Ближнем Востоке вопрос предоставления поддержки Израилю с меньшей вероятностью встретит сопротивление в конгрессе, заключил собеседник телеканала.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что первую партию помощи направили в Тель-Авив. На днях сообщат подробности о второй поставке.