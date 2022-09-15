В сенате США одобрили выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд Профильный комитет сената США одобрил выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законопроект о выделении Тайваню военной помощи в размере $4,5 млрд одобрил комитет сената США по иностранным делам. Об этом сообщил глава комитета Джим Риш. Теперь законопроект «О политике в отношении Тайваня» переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.

Проект документа предполагает выделение Тайваню означенной суммы на протяжении четырех лет. Также ему будут предоставлены кредитные гарантии на военные закупки на сумму до $2 млрд и присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

Ранее пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил, что планы США продать Тайваню вооружение ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. Дипломат добавил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая. Своими действиями Белый дом посылает неверные сигналы Пекину. По словам представителя КНР, китайские власти намерены принять решительные меры из-за поставок американского оружия Тайваню.