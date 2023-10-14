В сенате США нашли причину уволить помощника Байдена по безопасности Сенатор Блэкберн: помощник президента США по нацбезопасности должен быть уволен

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Помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана необходимо незамедлительно отстранить от должности за некомпетентность, заявила член сената Конгресса США Марша Блэкберн, представительница Республиканской партии от штата Теннесси. В послании, которое законодатель направила главе Белого дома, она подчеркнула, что Салливан ввел руководство государства в заблуждение относительно ситуации на Ближнем Востоке накануне вторжения ХАМАС в Израиль. Кроме того, по мнению сенатора, которое приводит ТАСС, чиновник ведет слишком мягкую политику в отношении Ирана.

Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы потребовать немедленной отставки Джейка Салливана с поста вашего помощника по национальной безопасности. Салливан регулярно вводит в заблуждение все правительство относительно состояния угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как ХАМАС начало свое внезапное варварское нападение на Израиль, он заявил, что «сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия», — указала Блэкберн.

Она также добавила, что ослабление санкций в отношении Ирана и отказ от привлечения других стран к введению рестрикций не являются эффективным решением проблем. Ошибочность такой политики показало нападение на Израиль, подчеркнула Блэкберн.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта между Израилем и Палестиной не случилось бы, если бы он находился на посту президента США. Политик добавил, что в этом случае также удалось бы избежать кризисной ситуации на Украине и других мировых проблем.

Он также сказал, что израильская армия и спецслужбы оказались неподготовленными к атаке палестинского движения ХАМАС. При этом Трамп напомнил об отказе Израиля помогать США в устранении генерала КСИР Касема Сулеймани. Экс-президент отметил, что американская сторона была очень разочарована и провела операцию самостоятельно.