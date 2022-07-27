В сенат США внесли законопроект о санкциях к КНР за покупку нефти из России Сенатор из США Рубио предложил ввести санкции против Китая за покупку нефти из России

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Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о санкциях в отношении Китая. Ограничительные меры предлагается ввести за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что, по мнению Рубио, покупая нефть у России в КНР поддерживают её спецоперацию на Украине.

Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им [России] в этих усилиях, должны столкнуться с серьёзными последствиями, — подчеркнул сенатор.

Законопроект уже получил поддержку от сенаторов Кевина Крамера и Рика Скотта. Однако документ имеет мало шансов получить одобрение в сенате, поскольку противоречит политике Белого дома. В частности, из-за прекращения поставок нефти из России Китай будет вынужден конкурировать за ресурс с другими странами, а это может спровоцировать рост цен.

Ранее стало известно, что Китай с начала 2022 года не осуществлял инвестиции в России в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь», сообщило издание Financial Times. СМИ предположило, что Пекин мог опасаться санкций со стороны Запада. При этом в 2021 году Россия и Китай заключили соглашения на сумму $2 млрд.