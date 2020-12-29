В Секретную службу США хотят включить знакомых Байдену агентов

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Секретная служба США планирует добавить в группу охраны избранного президента США Джо Байдена несколько агентов, работавших с политиком, когда тот был вице-президентом. Это предполагается сделать уже в предстоящие недели.

Причиной такого желания стали возникшие в окружении Байдена подозрения в том, что некоторые сотрудники службы могут симпатизировать действующему главе Белого дома Дональду Трампу, передаёт ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В частности, известно о проверке в связи с информацией о том, что сотрудники группы охраны рекомендовали коллегам не носить маски в присутствии Трампа, который не является сторонником такой меры защиты от коронавируса. Кроме того, в прошлом году агентство согласовало бывшего руководителя группы охраны президента Энтони Орнато в качестве политического советника Белого дома.

Такие действия и бросили тень на «аполитичный статус» Секретной службы, подогрев подозрения.

Официальный представитель агентства Кэтрин Милоэн заявила, что статус президентской охраны остаётся неизменным и что она «привержена высоким стандартам деятельности» при осуществлении своей деятельности. Тем не менее, бывший сотрудник службы, чьё имя не раскрывается, назвал разумной идею включения в состав группы знакомых избранному президенту людей, которым тот доверяет и которые, со своей стороны, «знают, как он действует».

Секретная служба США является федеральным агентством и с 2003 года подчиняется Министерству внутренней безопасности. Она обеспечивает охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года спецслужба входила в структуру Минфина, так как изначально в 1865 году была создана для борьбы с подделкой национальной валюты. Впоследствии её функции значительно расширились и изменились, что и вызвало необходимость переподчинения.

Как писал NEWS.ru, Секретная служба усилила охрану Байдена ещё до президентских выборов в стране, когда тот был кандидатом на кресло в Белом доме.