В Сан-Франциско застрелили мужчину, протаранившего здание консульства КНР

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчина на автомобиле протаранил здание Генерального консульства КНР в Сан-Франциско, въехав в вестибюль. Полицейские открыли стрельбу, в ходе которой злоумышленник был убит, сообщил Telegram-канал SHOT.

Водитель автомобиля выкрикивал вопросы про коммунистическую партию, когда правоохранители нанесли нарушителю смертельное ранение, после чего он был госпитализирован. Мужчина скончался в больнице. Личность убитого еще не установлена. Подробности произошедшего выясняются, территорию консульства оцепили.

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