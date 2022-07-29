В Сан-Франциско объявили режим ЧС из-за оспы обезьян

Фото: pixabay

Власти Сан-Франциско объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения в городе оспы обезьян, передает телеканал Fox News. В заявлении мэра города Лондона Брида говорится, что вирус не распространяется так же быстро, как COVID-19, однако налицо рост количества случаев заражения.

Введение режима ЧС даст возможность властям города мобилизовать все ресурсы для борьбы с вирусом. На текущий момент в Сан-Франциско подтвердили уже 261 случай оспы обезьян, населенный пункт называют эпицентром распространения вируса в США. Местные власти указывают, что большинство заразившихся — представители ЛГБТ-сообщества, вторая по численности группа заболевших — латиноамериканцы (30%).

Чиновники в Сан-Франциско считают, что количество зараженных возрастет в ближайшие две недели. В городе наблюдается нехватка вакцин, подчеркивают они. Было запрошено 35 000 доз еще несколько недель назад, но пока власти не получили и трети от этого числа.

Мы не можем контролировать количество получаемой нами вакцины. Сан-Франциско нуждается в большей поддержке, и нам нужны дополнительные меры. Вот почему мы объявляем режим местной чрезвычайной ситуации, — сказал Лондон Брид.

Документ о введении в городе чрезвычайного положения вступит в силу в понедельник, 1 августа. Его должны будут одобрить в местном наблюдательном совете.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается объявить режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения по всей стране. Введение ЧС запланировано на конец недели, однако пока это не финальное решение. Один из представителей Минздрава США поделился, что в министерстве продолжают изучать все возможные варианты.