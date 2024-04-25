Загадочная жидкость из туалета залила самолет во время перелета USA Today: неизвестная жидкость вытекла из уборной самолета Spirit Airlines

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестная жидкость вытекла из уборной самолета Spirit Airlines прямо во время полета. Инцидент запечатлен на видео, которое опубликовало издание USA Today.

Инцидент с загадочной жидкостью произошел в понедельник, 22 апреля. Самолет авиакомпании Spirit Airlines совершал рейс из Атланты в Нью-Джерси, США. В Сеть утекли кадры, на которых видна просочившаяся из туалетной комнаты жидкость. Она растеклась по проходу. Некоторые пассажиры пришли в недоумение. Остальные посмеялись и начали снимать происходящее на телефоны.

Самолет совершил посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти. После приземления бригада технического обслуживания разобралась с протечкой. Выяснилось, что жидкость появилась в результате неисправного водопровода, который соединен с раковиной. Представители перевозчика утверждают, что в салон вытекла чистая питьевая вода.

Ранее сообщалось, что в самолете «Уральских авиалиний» расплавился участок пола. Инцидент произошел во время рейса Хабаровск — Екатеринбург. Причиной ЧП стал телефон одного из бортпроводников с поврежденным аккумулятором. Гаджет поместили в контейнер и залили водой.