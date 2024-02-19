«В самое сердце Украины»: в США назвали цель ВС России после Авдеевки Полковник Лейтон: ВС России после Авдеевки двинутся в самое сердце Украины

Фото: МО РФ

Установление контроля над Авдеевкой позволяет российской армии продвигаться вглубь обороны ВСУ, рассказал телеканалу CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. По его словам, у ВС России есть все необходимое, чтобы двинуться в самое сердце Украины.

Россияне этот город взяли и теперь в теории могут двинуться в самое сердце Украины, — сказал Лейтон.

При этом он уточнил, что для украинской армии потеря Авдеевки стала болезненным ударом, так как после этого ВСУ будет тяжелее вести боевые действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

В то же время офицер ВСУ обвинил украинское командование в затягивании с решением об отступлении из населенного пункта. По словам военного, это повлекло за собой трудности и дополнительные потери, которых можно было избежать. Офицер также признал, что украинская группировка на этом участке фронта давно была обречена. Хотя летом 2022 года на Авдеевском направлении концентрация российских войск была незначительной, осенью 2023 года преимущество оказалось на стороне ВС РФ.