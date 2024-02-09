В Сальвадоре предрекли США «землетрясение» после интервью Путина Философ Эрнандес: интервью Путина Карлсону произведет эффект землетрясения в США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет эффект землетрясения в США, заявил РИА Новости сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес. По его словам, встреча раскрывает правду о конфликте вокруг Украины и роли американских политиков в нем.

На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения. <...> Обычные граждане США [теперь] знают наконец реальность, — заявил Эрнандес.

Он добавил, что американцы теперь поймут суть противостояния, которое ведут их политики вместе с НАТО против мирного населения России. Эксперт отметил, что интервью демонстрирует политическую мудрость Путина. Он подчеркнул, что российский лидер привел подробный исторический анализ, который разоблачает — в особенности перед американским народом — «демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».

Эрнандес указал, что на эти цели США тратят миллиарды долларов. Он добавил, что для увеличения прибыли своего военного комплекса Вашингтон продвигает «бесчеловечную агрессию» против русского народа через руководство Киева.

Ранее дипломат Василий Корчмарь заявил, что интервью Путина Карлсону показывает всему миру миролюбивую политику России. По его словам, состоявшийся в Кремле разговор опровергает распространенную на Западе позицию о том, что Москва является агрессором.