В российском посольстве прокомментировали реакцию США на сбитый Ил-76 Антонов: США так и не осудили теракт Киева, при котором был сбит Ил-76

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Вашингтон не осудили теракт, совершенный Украиной, в результате которого был атакован российский военно-транспортный самолет Ил-76, написал посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале российского диппредставительства. По его мнению, такая позиция Штатов создает впечатление полной безнаказанности у Киева.

Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН. Местные чиновники уходят от очевидных фактов. Стараются не замечать варварские действия укронацистов. Забывают, что «страусиная» политика еще никогда не доводила до добра, — подчеркнул посол.

Посол подчеркнул, что местные чиновники уклоняются от признания очевидных фактов и пытаются переложить ответственность за произошедший теракт на Россию. Антонов выразил опасение, что такая политика поддержки и безнаказанности создает у украинских властей ощущение неприкосновенности. Он также предупредил, что продолжение подобной политики украинского режима может привести к дальнейшим бесчеловечным деяниям и утрате уважения к США в мировом сообществе.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже выразил мнение, что после крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом не может быть речи об обмене военнопленными. По его словам, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.