В России заявили об опасном пути США в теме терроризма МИД: США несут ответственность за террористические атаки против России

Ответственность за финансирование террористов, устраивающих теракты в России и против ее граждан, лежит также и на правительстве США, подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает RT. Он уточнил, что российская сторона считает такую стратегию опасной и будет использовать все возможности для противодействия.

Власти США несут ответственность за финансирование и провоцирование актов терроризма против России, против российских граждан. Мы думаем, что это опасный путь, — пояснил он.

Дипломат также отметил, что США игнорируют любые доказательства и действуют вопреки логике и здравому смыслу. Вместо этого Вашингтон пытается лоббировать свои нарративы, фактической пользы от которых просто нет. По его словам, американская сторона пытается ослабить Россию с целью добиться ее геополитического поражения.

Они хотят, чтобы Россия стала слабее, они хотят стратегического поражения России, — заключил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом заявление Следственного комитета России о связи фирмы сына Джо Байдена с финансированием терроризма. Он также напомнил, что Вашингтон предупреждал Москву о теракте.