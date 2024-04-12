В России развеяли иллюзию США о наступательном вооружении МИД России: рассуждения о ДСНВ сейчас бессмысленны из-за позиции США

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США не стоит надеяться, что сейчас или в ближайшей перспективе можно будет заключить соглашение с Россией о контроле стратегических ядерных наступательных вооружений (ДСНВ), передает ТАСС со ссылкой на слова главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова. По его словам, в нынешних реалиях рассуждения о подобного рода договорах бессмысленны.

Что касается судьбы Договора о СНВ и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности. Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений, — пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона до сих пор не готова к диалогу на равных условиях и не испытывает уважения к интересам России. Ермаков добавил, что в Вашингтоне должны понимать это. Москва, в свою очередь, не видит в происходящем трагической истории и готова действовать в любых условиях.

Ранее постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо сменить курс по отношению к России, если страна рассчитывает начать переговоры по контролю над вооружениями. Дипломат также подчеркнул, что сегодня в Вашингтоне наблюдается крайне враждебное отношение к Москве.