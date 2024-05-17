В России рассказали о предупреждении США о визите Блинкена в Киев МИД: Россия была предупреждена о визите Блинкена на Украину

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Россия была предупреждена о визите государственного секретаря Энтони Блинкена на Украину, сообщение об этом было передано российской стороны незадолго до того, как тот состоялся, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат добавил, что между Москвой и Вашингтоном нет и не может быть в принципе диалога о сути происходящего между властями США и Украиной, передает ТАСС.

Незадолго до выезда этой группы в Киев мы получили соответствующую информацию, — пояснил он.

По словам Рябкова, Москва доводит до Вашингтона свою позицию и предостережения о нарастающей вовлеченности США в украинский конфликт, но они лежат в другой плоскости, отличной от диалога, в рамках которой на дипломатическом уровне ведется поиск решений. Он уточнил, что между РФ и США нет диалога о сути взаимодействия между властями Вашингтона и Киева.

Визит Блинкена в Киев состоялся в течение 14-15 мая, на переговорах с представителями правительства Украины он анонсировал расширение помощи стране. Он также заявил, что ближайшие. недели и месяцы потребуют многого от украинцев.

Ранее Энтони Блинкен признал, что Вашингтон заинтересован в победе Украины. По его словам, США не одобряет удары по объектам на территории России, но Киев сам в праве принимать решения о характере проведения военных операций.