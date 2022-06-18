В России появится сервис электронной купли-продажи автомобилей Глава Минцифры Шадаев: летом планируется запуск сервиса электронной купли-продажи машин на Госуслугах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры РФ этим летом планирует запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с применением электронной подписи Госуслуг, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что в ближайшие месяцы платформа будет введена в промышленную эксплуатацию, сообщает РИА Новости.

Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию, — сказал Шадаев.

Сообщается, что усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это цифровой аналог рукотворного автографа. Документ, завизированный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.

Ранее Шадаев заявил, что в Минцифры заморозили проект выдачи цифровых паспортов. При этом он выразил надежду, что ведомство вернется к нему позже.