В России оценили слова Байдена о «разумных инвестициях» в Украину Политолог Маркелов: Байден заявил об инвестициях в Украину для успокоения

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что американская помощь Украине и Израилю — «разумная инвестиция», по своей сути является типичной «психотерапевтической речью», призванной успокоить среднего американца, рассказал в беседе с «360» политолог Сергей Маркелов. По его словам, Байден использовал в своем обращении к нации все возможные информационные пропагандистские технологии.

Кодовые слова, которые близки и понятны американцам: об «инвестициях», о том, что все это рано или поздно отобьется. <...> Речь была психотерапевтической для среднего американца, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что задачей речи Байдена было объяснить рядовым американцам, почему США при отсутствии прямой угрозы для себя тратят сотни миллиардов долларов на борьбу «непонятно с кем». Кроме того, по мнению специалиста, обращение имело целью воздействовать и на слушателей за пределами Штатов: американский лидер вновь попытался заговорить об однополярном мире и борьбе против «сил зла». Это банальная попытка дать свою картинку мира«, резюмировал Маркелов.

Ранее Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, это возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.