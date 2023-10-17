В России оценили итоги голосования Совбеза ООН по Израилю и Палестине Небензя: голосование СБ ООН по резолюции РФ показало, кто хочет войны

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Голосование в Совете Безопасности ООН по российской гуманитарной резолюции отражает настоящие намерения стран в отношении прекращения боевых действий в палестино-израильском конфликте, считает постпред России Василий Небензя, передает РИА Новости. По его мнению, это голосование выявило тех, кто поддерживает немедленное перемирие и прекращение бомбардировок в секторе Газа, а кто продолжает блокировать усилия Совбеза в угоду своим узким политическим интересам.

Считаем, что сегодняшнее голосование членов Совета Безопасности очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели, — заявил дипломат.

Небензя также выразил сожаление о том, что некоторые западные делегации в Совете Безопасности подчиняют коллективные усилия своим собственным эгоистическим интересам, что, по его мнению, привело к невозможности достичь единого и сильного решения о деэскалации конфликта. Это, по его словам, наносит урон ожиданиям всего мирового сообщества в отношении остановки насилия в этом регионе.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.