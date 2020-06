В результате стрельбы в Миннеаполисе ранены 10 человек

Как сообщила полиция города в Twitter, пострадавшие с огнестрельными ранениями доставлены в местные больницы. Подробности происшествия не уточняются.

По некоторым данным, погиб один мужчина. Полиция просит местных жителей держаться подальше от места стрельбы.

** SHOOTING UPDATE **

10 people at area hospitals suffering from gunshot wounds. All are alive with various severity levels of injuries.