В результате стрельбы в Миннеаполисе ранены 10 человек

https://static.news.ru/photo/c36485de-b39c-11ea-8ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: StribJany/twitter.com

В американском городе Миннеаполис произошла стрельба. Ранения различной степени тяжести получили не менее 10 человек.

Как сообщила полиция города в Twitter, пострадавшие с огнестрельными ранениями доставлены в местные больницы. Подробности происшествия не уточняются.

По некоторым данным, погиб один мужчина. Полиция просит местных жителей держаться подальше от места стрельбы.

** SHOOTING UPDATE **

10 people at area hospitals suffering from gunshot wounds. All are alive with various severity levels of injuries. — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Город Миннеаполис получил мировую известность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. В настоящее время на месте его убийства паломники начали проводить религиозные службы. Священники устраивают на этом месте обряды крещения, а некоторые из них утверждают, что стали свидетелями чудес.

В мае полиция Миннеаполиса обнародовала видеозапись задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, снятую нательной камерой стража порядка. Мужчина скончался после того, как один из правоохранителей сдавил его шею коленом. На кадрах видно, как полицейский уверяет пассажиров машины Флойда, что на место едет скорая. После смерти Джорджа Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в крупнейшем городе Миннесоты начались беспорядки. Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра, писал NEWS.ru.