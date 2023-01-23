В результате стрельбы в Луизиане пострадали 12 человек

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Двенадцать человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж, штате Луизина, сообщает телеканал CNN. Разыскивается минимум один подозреваемый.

Полиция в Батон-Руж разыскивает по меньшей мере одного подозреваемого, участвовавшего в стрельбе в ночном клубе, где пострадали 12 человек, — заявили в эфире телеканала.

Местные власти уверены, что происшествие было целенаправленной атакой, а не случайным актом насилия.

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