В результате обрушения моста в США поезд с опасными веществами упал в реку

Фото: Kevin Galvin / imageBROKER.com / Global Look Press

Железнодорожный состав с опасными веществами в США упал в реку из-за обрушения моста, сообщает Associated Press. По данным агентства, восемь вагонов оказались в воде в американском штате Монтана. В результате инцидента, опасные вещества попали в воду. Местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить попадание вредных материалов в сельхозугодья.

Несколько вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в американском штате Монтана в результате обрушения моста, — сказано в публикации.

Из-за разрушения моста был также поврежден оптоволоконный кабель, который обеспечивал интернетом многих клиентов. Представители властей призвали жителей экономить воду.

Вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом (по другой версии — с другим пассажирским поездом) и частично сошел с рельсов. Эксперт по транспорту Яков Гуревич предположил, что причиной катастрофы стала неисправная автоматика. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов. По последним данным, при столкновении поездов погибло не менее 294 человек. Еще более тысячи человек пострадало.