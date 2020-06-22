В РАН назвали снос памятника Рузвельту попыткой «потушить пожар»

https://static.news.ru/photo/09b0d75e-b465-11ea-93bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Нью-Йорка, приняв решение о сносе памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, пошли на поводу у общества. Об этом в разговоре с журналистами сообщил американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, городские управленцы таким образом хотят «потушить пожар» в обществе, возникший на фоне протестов против расизма и полицейского насилия. При этом Блохин отметил, что государство может быть вовлечено в самую глупую войну — войну с историей и памятниками.

Это противостояние американист назвал «тяжелейшей болезнью общества в США». Эксперт подчеркнул, что война уже разделила американцев — на южан и северян, на консерваторов и либералов, на богатых и бедных.

Блохин заметил, что в большинстве случаев снос памятников происходит при смене власти. Однако в Америке сейчас сложилась обратная ситуация: действующему режиму в стране необходимо удержаться. Происходящее научный сотрудник РАН оценил как кризис «американской сверхдержавы».

Это видно по всем параметрам: снижение военного потенциала и экономического влияния. Внутренняя непростая ситуация, война с историей, протесты лишь расшатывают эту лодку, которая называется США, — цитирует Блохина НСН.

Американист сказал, что Штаты выйдут из возникшей истории, как и после убийства Мартина Лютера Кинга. Вопрос заключается в том, какими они выйдут.

Власти Нью-Йорка решили демонтировать конный памятник Теодору Рузвельту у Американского музея естественной истории. Монумент был воздвигнут в 1940 году, он состоит из трёх элементов.

Рузвельт в центре сидит верхом на коне, с одной стороны от него индеец, с другой — африканец. Решение о сносе памятника принял сам музей, власти всего лишь согласились с этим.

Как ранее писал NEWS.ru, президент страны Дональд Трамп заявил, что считает эти планы глупостью.