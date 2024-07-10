В продуктовых магазинах США начали торговать пулями В США установили торговые автоматы для продажи боеприпасов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания American Rounds установила компьютеризированные торговые автоматы для продажи боеприпасов в продуктовых магазинах Алабамы, Оклахомы и Техаса, пишет Associated Press. Теперь посетители смогут покупать патроны вместе с литром молока.

В компании заявили, что их автоматы используют сканер идентификации и программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы проверить возраст покупателя, и они так же «быстры и просты» в использовании, как планшетный компьютер. Но некоторые аналитики опасаются, что продажа пуль из торговых автоматов приведет к большему количеству перестрелок в США. Только в День независимости в результате насилия с применением огнестрельного оружия погибло не менее 33 человек .

Компания утверждает, что технология проверки возраста означает, что транзакции являются такими же или даже более безопасными, чем онлайн-продажи, где покупателю может не потребоваться предоставлять подтверждение возраста, или в розничных магазинах, где существует риск кражи.

Я очень благодарен тем, кто тратит время, чтобы узнать нас, а не просто строит предположения о том, что мы делаем. Мы очень поддерживаем Вторую поправку, но мы за ответственное владение оружием и надеемся улучшить безопасную среду для общества, — сказал генеральный директор Грант Магерс.

По данным базы данных, которую ведут Associated Press, USA Today и Северо-Восточный университет, в 2024 году было совершено 15 массовых убийств с применением огнестрельного оружия по сравнению с 39 в 2023 году.

Telegram-канал Mash 3 июля сообщил о стрельбе на Тихорецком бульваре в районе Люблино в Москве. По данным канала, мужчина открыл огонь по людям во время драки мигрантов, где участвовали два десятка человек. В публикации также сообщается о наличии раненых.