В приглашении посла РФ на инаугурацию Байдена увидели сигнал для Москвы

https://static.news.ru/photo/cce201ae-54b9-11eb-b400-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Посольство России в США/vk.com

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев расценил приглашение представителя России на инаугурацию избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена как намёк на готовность Вашингтона к диалогу с Москвой.

Официальное вступление Байдена в должность должно состояться 20 января на ступенях Капитолия. Участие в церемонии по приглашению американских властей примет посол РФ в США Анатолий Антонов. При этом изначально планировалось, что на инаугурации будут только конгрессмены и их гости. Организаторы отказались от традиционного парада и сократили число аккредитованных журналистов.

Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил , что приглашение Антонова стоит расценивать не только как жест вежливости. Американист уверен, что Вашингтон таким образом подаёт определённый сигнал.

Новая администрация президента готова идти на контакт с Российской Федерацией для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. Но состав команды Джо Байдена в качестве последователей 44-го президента Барака Обамы вызывает некоторые сомнения в дружественности намерений Вашингтона, — поделился мнением эксперт.

Васильев напомнил, что многие члены команды Байдена ранее уже проявили себя в политике. Например, Дженнифер Псаки, выдвинутая на пост пресс-секретаря Белого дома, работала с Обамой и Хиллари Клинтон. Другие назначенцы нового президента также придерживаются одинаковой философии и используют схожий подход к решению политических проблем.

Американист предрёк США новые масштабные акции протеста, подобные той, что произошла в Вашингтоне 6 января и закончилась штурмом Капитолия.

Республиканская партия расколота: половина считает, что Трамп должен уйти, потому что выборы состоялись. Однако рядовые избиратели этим недовольны, и поскольку большая часть из них возмущена, исключать продолжение бунтов нельзя. Могут произойти столкновения не только в крупных городах, но и по всей территории США. Ситуация, которая складывается в этой стране, может вылиться в многочисленные комендантские часы, которые будут вводить власти на фоне продолжающихся протестов. Соединённые Штаты Америки фактически погружаются в сложный политический хаос, — подчеркнул Васильев.

Эксперт заметил, что кадровые перестановки в органах власти ещё не означают смену внешнеполитического курса. Васильев привёл в пример действующего президента США Дональда Трампа, который неоднократно дружески высказывался в адрес Москвы. При этом на Россию накладывались всё новые санкции. В любом случае, приглашение Антонова на инаугурацию станет началом диалога, заключил собеседник агентства.

Ранее Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации Байдена, передавал NEWS.ru.