В приглашении посла РФ на инаугурацию Байдена увидели сигнал для Москвы

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев расценил приглашение представителя России на инаугурацию избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена как намёк на готовность Вашингтона к диалогу с Москвой.
Официальное вступление Байдена в должность должно состояться 20 января на ступенях Капитолия. Участие в церемонии по приглашению американских властей примет посол РФ в США Анатолий Антонов. При этом изначально планировалось, что на инаугурации будут только конгрессмены и их гости. Организаторы отказались от традиционного парада и сократили число аккредитованных журналистов.
Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня»
Новая администрация президента готова идти на контакт с Российской Федерацией для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. Но состав команды Джо Байдена в качестве последователей 44-го президента Барака Обамы вызывает некоторые сомнения в дружественности намерений Вашингтона, — поделился мнением эксперт.
Васильев напомнил, что многие члены команды Байдена ранее уже проявили себя в политике. Например, Дженнифер Псаки, выдвинутая на пост пресс-секретаря Белого дома, работала с Обамой и Хиллари Клинтон. Другие назначенцы нового президента также придерживаются одинаковой философии и используют схожий подход к решению политических проблем.
Американист предрёк США новые масштабные акции протеста, подобные той, что произошла в Вашингтоне 6 января и закончилась штурмом Капитолия.
Республиканская партия расколота: половина считает, что Трамп должен уйти, потому что выборы состоялись. Однако рядовые избиратели этим недовольны, и поскольку большая часть из них возмущена, исключать продолжение бунтов нельзя. Могут произойти столкновения не только в крупных городах, но и по всей территории США. Ситуация, которая складывается в этой стране, может вылиться в многочисленные комендантские часы, которые будут вводить власти на фоне продолжающихся протестов. Соединённые Штаты Америки фактически погружаются в сложный политический хаос, — подчеркнул Васильев.
Эксперт заметил, что кадровые перестановки в органах власти ещё не означают смену внешнеполитического курса. Васильев привёл в пример действующего президента США Дональда Трампа, который неоднократно дружески высказывался в адрес Москвы. При этом на Россию накладывались всё новые санкции. В любом случае, приглашение Антонова на инаугурацию станет началом диалога, заключил собеседник агентства.
Ранее Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации Байдена, передавал NEWS.ru.