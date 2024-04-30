В правительстве США задумались над запретом обогащенного урана из РФ Bloomberg: в США изучают вопрос запрета на импорт обогащенного урана из РФ

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Правительство США рассматривает возможность запрета на импорт обогащенного урана из России, пишет Bloomberg. Этот вопрос изучают сразу два ведомства — Совет национальной безопасности и Минэнерго. Палата представителей конгресса уже одобрила инициативу о запрете импорта российского обогащенного урана до 2040 года в минувшем году.

По данным Минэнерго США, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского парка из более чем 90 коммерческих реакторов. Она является иностранным поставщиком № 1. Отмечается, что Москва на этих поставках ежегодно зарабатывает около $1 млрд.

Белый дом уже заявил, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США». В то же время, замена этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к увеличению стоимости обогащенного урана на 20%. Актуальности проблемы добавляет тот факт, что $2,7 млрд, выделенных ранее конгрессом на поддержку отечественной урановой промышленности, зависят от ограничений или запрета на обогащенный российский уран, введенного законом либо административными мерами.

Выступая 20 апреля с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне, президент США Джо Байден заявил, что в его стране произведены первые 90 кг обогащенного урана. Как сообщила пресс-служба Белого дома, до конца 2024 года может быть обогащено около тонны топлива для американских атомных реакторов.