В посольстве России заявили о планах обсудить двусторонние контакты с США Антонов сообщил о планах обсудить с властями США двусторонние отношения

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о договоренности с представителями администрации США о контактах на следующей неделе по двусторонним вопросам, передает РИА Новости. По его словам, она была заключена, когда представители Госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших в «Крокус Сити Холле» Посещение было мимолетным, отметил он.

Мы не обсуждали никакие субстантивные вопросы. Но скажу вам откровенно, мы договорились о контактах на следующей неделе, — заявил дипломат.

Ранее постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович заявил, что Москва не признает одностороннее решение США о расширении границ морского шельфа. По его словам, действия Вашингтона противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев ранее выразил мнение, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби, согласно которому США не будут содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», является бездумным и безответственным. По его словам, решение Вашингтона разрушает взаимодействие спецслужб.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Вашингтона после выборов в США будут зависеть от «набора идей» нового руководства по отношению к России. По его словам, страна готова работать с любым американским президентом.