В посольстве США в РФ опровергли информацию о высылке российских дипломатов

Власти США отказываются считать предписание покинуть нескольким десяткам российских дипломатов Вашингтон высылкой, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на американскую дипмиссию. Там заявили, что у дипломатов окончился срок командировки и их необходимо заменить на других сотрудников. Всего США потребовали отъезда 55 сотрудников посольства РФ. Часть из них должна была покинуть страну в январе, остальные к июню этого года.

Это не высылка. Российские власти были проинформированы, что могут заменить тех дипломатов, которые покинут страну, назначив других сотрудников своих дипмиссий на эти должности, — сказали в посольстве США.

По мнению Вашингтона, такой подход «обеспечивает больший паритет в работе обеих дипмиссий, так как персонал в них будет меняться с одинаковой частотой».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что посол России Анатолий Антонов также будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Всего США потребовали отъезда 55 сотрудников посольства России, связав это с тем, что их трёхлетнее пребывание на американской территории подошло к концу.