«Вызывает сожаление»: Салливан о прекращении выдачи виз россиянам

Решение о прекращении выдачи виз россиянам прокомментировал посол США в России Джон Салливан. В беседе с РБК он сказал, что отказ от выдачи виз гражданам России был «не столько решением, сколько фактом». Одной из основных причин дипломат назвал отсутствие достаточного количества сотрудников в консульском отделе.

Российское правительство сделало незаконным для нас наём сотрудников из третьих стран, не только граждан России, но и других стран. И это стало большим ударом по нашей работе. У нас было около 180 человек, которые считались дипломатами как США, так и российской стороной, и примерно такое же количество людей, нанятых по контракту. Это очень снизило возможности нашего взаимодействия с российским правительством и россиянами, — заявил Салливан.

Он отметил, что пять лет назад в консульском отделе работало 1200 человек. Сейчас, по его словам, в 10 раз меньше. По его словам, из-за высылки американских дипломатов и российского закона, который запрещает нанимать местных работников, в визовом отделе работает меньше пяти человек.

У нас просто нет людей, чтобы выполнять эту работу, — подчеркнул американский дипломат.

По словам Салливана, данная ситуация вызывает у него «очень большое сожаление». Он отметил, что это серьёзная проблема, для решения которой Вашингтон делает всё возможное.

Ранее глава дипмиссии США в России высказал мнение, что отъезд российских дипломатов из страны не является высылкой, а является следствием приведения норм работы диппредставительств в соответствие с российскими. Согласно этим правилам, дипломаты должны будут покинуть Соединённые Штаты Америки по прошествии трёх лет работы.